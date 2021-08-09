مقتل 47 شخصا في هجوم مسلح على 3 قرى شرقي مالي

قُتل 47 مدنيا على الأقل في هجوم شنه مسلحون على 3 قرى شرقي مالي قرب الحدود مع النيجر.

وأوضح مصدر محلي لـ"سبوتنيك"، اليوم الإثنين، أن الهجوم المسلح أسفر عن مقتل 47 شخصا كحصيلة أولية.

وكانت وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن مسؤولين أمنيين في وقت سابق أن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا.

يذكر أن مالي تعاني منذ 2012 من أزمة أمنية وسياسية بسبب تنامي الأنشطة الإرهابية في الشمال والوسط، بالوقت الذي تتقاعس فيه الأجهزة الأمنية عن ملاحقة الجماعات المرتبطة بـ"القاعدة" وتنظيم "داعش" (الإرهابيان المحظوران في روسيا).