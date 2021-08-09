وزير الخارجية اليوناني يطلب من نظيره الروسي إرسال طائرة ثانية لإطفاء الحرائق

أعلن وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، اليوم الاثنين 9 أغسطس/آب، أنه طلب، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إرسال طائرة ثانية من طراز "بي- 200” لإطفاء حرائق الغابات.

موسكو – سبوتنيك. وكتب ديندياس على تويتر: "أجريت اليوم محادثة هاتفية مكثفة مع زميلي الروسي لافروف. وتم بحث مكافحة الحرائق وكان هناك طلب حول إمكانية إرسال طائرة ثانية من طراز بي- 200 للمساعدة."

ومنذ 30حزيران/ يونيو، في اليونان تتواجد طائرة روسية من طراز "بي- 200”، تشارك يوميًا في إطفاء العديد من حرائق الغابات، ووفقًا لليونانيين، أظهرت (الطائرة) كفاءة عالية.

وتشهد اليونان حالياً ارتفاعاً قياسياً بدرجات حرارة الطقس، خلال الـ 40 عاماً الأخيرة، متجاوزة الأربعين درجة مئوية، مصحوبة برياح شديدة، سببت أكثر من 150 حريق غابات في مناطق مختلفة بأنحاء اليونان، خلال الأيام الأخيرة، لتنضم اليونان إلى تركيا ومناطق أخرى على البحر المتوسط، التي تعاني من مثل هذه الحرائق.

وجرى إخلاء أكثر من عشر قرى في جزيرة إيفيا قرب أثينا منذ يوم الثلاثاء الماضي، وأنقذ قارب نحو 85 شخصاً من أحد الشواطئ، فيما التهمت النيران أشجار الصنوبر وأطلقت سحبا من الرماد والدخان في الهواء. واكتست السماء في أثينا على مسافة عدة أميال بلون داكن.