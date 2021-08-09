إثيوبيا تدعو إسرائيل إلى مزيد من الاستثمارات في أراضيها

عقدت السفارة الإثيوبية في تل أبيب، مائدة مستديرة ضمت العديد من أصحاب المصلحة حول، كيفية تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين إثيوبيا وإسرائيل.

وشارك في المائدة المستديرة التي نظمت بالشراكة مع مؤسسة التصدير والتعاون الدولي الإسرائيلية، مستثمرون إسرائيليون يعملون في إثيوبيا وشركات إسرائيلية مهتمة بالاستثمار في إثيوبيا وخبراء، حسبما أفادت وكالة "إينا" الإثيوبية.

وقالت نائبة رئيس مؤسسة التصدير والتعاون الدولي الإسرائيلية سابين سيغال، إن مثل هذه المنصات الاستشارية لها أهمية كبيرة في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وناقش الحضور الفرص وأوجه القصور في التعاون بقطاعي التجارة والاستثمار، وبحثوا سبل إيجاد حلول ممكنة لمعالجة المشاكل وفقا لذلك.

وأطلعت السفيرة فوق العادة والمفوضة لإثيوبيا لدى إسرائيل، ريتا أليمو، الجانب الإسرائيلي على فرص الاستثمار في إثيوبيا، ودعت مجتمع الأعمال إلى الاستفادة من المناخ الملائم في البلاد.

وأضاف أليمو أن إثيوبيا وضعت آليات قانونية وهيكلية لمعالجة الاختناقات، وخلق مناخ ملائم للاستثمار الأجنبي المباشر وجذب المزيد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم.

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