لوكاشينكو يعلن عن توقيت جاهزيته لنشر القوات الروسية في بلاده

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الإثنين، عن التوقيت الذي سيكون جاهزا فيه لنشر قوات الجيش الروسي في بلاده، مشيرا إلى أن ذلك يكون في حالة خطر اندلاع حرب عالمية جديدة.