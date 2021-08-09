مقتل 70 متمردا خلال استعادة مدينة موسيمبوا دا برايا في موزمبيق

كشف مسؤول عسكري موزمبيقي، اليوم الاثنين، أن 70 متمردا قد قتلوا خلال معارك تحرير مدينة موسيمبوا دا برايا شمالي البلاد من قبل التنظيمات الإرهابية.

وأوضح المسؤول في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن "التقديرات الرسمية تشير إلى أن 70 متمردا قتلوا في مدينة موسيمبوا دا برايا فيما فر آخرون"، وذلك في ظل تأكيد القوات المسلحة في رواندا أمس أنها استعادت مع قوات من موزمبيق السيطرة على المدينة الساحلية.

وتابع المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه أنه لم يتم أسر أي من المتمردين خلال العملية.

يذكر أن قوات من دول جنوب أفريقيا، بتسوانا، أنغولا، رواندا، وزيمبابوي تشارك بقوات في عملية استعادة السيطرة على المدينة بطلب من الحكومة في موزمبيق.