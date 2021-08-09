فيرجن أتلانتيك تعلن استئناف رحلاتها إلى تل أبيب

أعلنت شركة الطيران البريطانية فيرجين أتلانتيك، اليوم الإثنين أنها ستستأنف رحلاتها إلى مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل نهاية الأسبوع الجاري.

وأوقفت الشركة، التي تشغل رحلات جوية على خط تل أبيب - لندن، رحلاتها من وإلى إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن أدرجت الحكومة الإسرائيلية بريطانيا في قائمة الدول الحمراء.

وأعلنت الشركة اليوم أنه عقب قرار نقل المملكة المتحدة إلى قائمة الدول البرتقالية الأسبوع المقبل، سيتم استئناف الرحلات على خط تل أبيب - لندن بمعدل خمس رحلات أسبوعيا، بحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إسرائيل قائمة جديدة للدول المحظور السفر إليها أو التي تلزم العائدين منها للخضوع إلى الحجر الصحي للحد من تفشي فيروس كورونا.

وباتت القائمة الإسرائيلية الحمراء التي يحظر السفر إليها تضم: تركيا وإسبانيا وبلغاريا وجورجيا والبرازيل والمكسيك.

وتشمل قائمة الدول الصفراء والتي يتعين على العائدين منها الخضوع للحجر الصحي لمدة 24 ساعة عشر دول هي: الصين وسنغافورة والتشيك والمجر وتايوان ومولدوفا ونيوزيلندا والنمسا واستراليا وهونغ كونغ.

فيما باقي الدول مصنفة برتقالية وتلزم العودة منها الخضوع للحجر الصحي سواء كانوا مطعمين او متعافين.