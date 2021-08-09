إسرائيلي ناج من "الهولوكوست" ينتحر على قبر ابنه المقتول بصاروخ من غزة

انتحر مسن إسرائيلي، هو أحد الناجين من المحرقة النازية (الهولوكوست)، على مقربة من قبر ابنه الذي قتل بصاروخ أطلق من قطاع غزة قبل نحو 7 سنوات.

وعثر سكان كيبوتس "نيريم" على حدود قطاع غزة، الواقع ضمن ما يسمى المجلس الإقليمي إشكول، مساء أمس الأحد على جثة موشيه عتصيون (88 عاما) قرب قبر ابنه زئيف (55 عاما)، والذي قتل بصاروخ أطلقته الفصائل الفلسطينية بقطاع غزة خلال حرب صيف عام 2014، المعروفة في إسرائيل باسم "الجرف الصامد" (قتل خلالها قرابة ألفي فلسطيني)، بحسب قناة " i24news" الإسرائيلية في نسختها العربية.

ولم يعد موشيه إلى منزله في المستوطنة والذي غادره في وقت مبكر من صباح الأحد، ولاحقا عثرت عليه السلطات منتحرا.

وقال المجلس الإقليمي إشكول في بيان إنه: "عثر عليه ميتًا بالقرب من قبر نجله، وسيُدفن اليوم الاثنين".

קורע לב:



ניצול השואה, משה עציון בן ה-88 נמצא ללא רוח חיים סמוך לקבר בנו, זאביק עציון ז״ל, רבש״צ קיבוץ נירים שנהרג מפגיעת מרגמה בצוק איתן. pic.twitter.com/ag2fnW8sZ6 — almog boker (@bokeralmog) August 8, 2021

والعام الماضي، وصف موشيه حياته في كتاب أصدرته عائلته بعنوان "دائما على الطريق"، بدءا من نجاته من الإبادة في الحي اليهودي في كراكوف جنوبي بولندا، إلى أن سافر إلى إسرائيل عبر إيران، واستقر في نيريم.