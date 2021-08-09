أمريكا: واثقون من مسؤولية إيران عن الهجوم على "ميرسر ستريت"

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، إن واشنطن واثقة من أن إيران تتحمل مسؤولية الهجوم على سفينة "ميرسر ستريت" الذي وقع قبالة سواحل عمان الشهر الماضي، داعيا المجتمع الدولي إلى محاسبة طهران.

الأمم المتحدة- سبوتنيك. وأضاف بلينكن: "بعد مراجعة المعلومات المتاحة، نحن على ثقة من أن إيران شنت هذا الهجوم غير المبرر، والذي هو جزء من نمط من الهجمات والسلوك الاستفزازي".

وتابع بالقول إن هذه الإجراءات تهدد حرية الملاحة عبر الممر المائي الحيوي، والنقل البحري والتجارة الدولية، وحياة الأشخاص على متن السفن المعنية، مضيفا: "يقع على عاتق كل دولنا محاسبة المسؤولين".

تعرضت السفينة التجارية اليابانية المملوكة لليبيريا وتديرها شركة "زودياك ماريتايم" المملوكة لإسرائيل لهجوم في 29 يوليو/ تموز، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، من رعايا المملكة المتحدة ورومانيا.

يوم الأربعاء، قالت إسرائيل إن سعيد آرا جاني، قائد قيادة الطائرات بدون طيار التابعة للحرس الثوري الإيراني، كان وراء الهجوم الجوي على السفينة.

وقالت سفيرة المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد الأسبوع الماضي، إن إيران كانت وراء الهجوم، مضيفة أن لندن ستسعى إلى محاسبة طهران على تورطها المزعوم.

وصفت الخارجية الإيرانية اتهامات وزير الخارجية الأمريكي، ونظيره البريطاني لبلادها بأنها تقف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط تديرها شركة إسرائيلية قبالة ساحل عُمان في بحر العرب بـ"التصريحات الفارغة".

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