الخارجية القطرية: جولة جديدة من محادثات السلام الأفغانية بالدوحة غدا

قالت قطر إن جولة جديدة من محادثات السلام الأفغانية ستستضيفها الدوحة غدا الثلاثاء.

موسكو- سبوتنيك. ويأتي الموعد الجديد للمفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان (المصنفة كجماعة إرهابية في روسيا)، في وقت تحتدم المواجهات بين القوات الأفغانية والحركة التي تسعى لتوسيع سيطرتها على مدن البلاد.

ووجه بيان للخارجية القطرية، اليوم الاثنين، الدعوة للصحفيين إلى "تغطية جولة محادثات السلام الأفغانية التي تستضيفها دولة قطر غدا الثلاثاء الموافق 10 أغسطس/آب في فندق شيراتون الدوحة".

وأعلنت حركة طالبان، اليوم الإثنين، السيطرة على مدينة أيبك عاصمة ولاية سمنغان شمالي أفغانستان، لتصبح بذلك الولاية السادسة التي تسقط في يد الحركة بعد خروج القوات الأجنبية من البلاد.

ومنذ مطلع مايو/أيار الماضي، بدأ 9500 جندي (2500 أمريكي و7 آلاف من دول أخرى بالتحالف) انسحابهم من أفغانستان، لينهوا بذلك تدخلا عسكريا استمر عشرين عاما في البلد الفقير.

ويتزامن انسحاب "الناتو" بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية من أفغانستان مع عودة "طالبان" للسيطرة على مساحات واسعة من البلاد وسط مخاوف من اندلاع حرب أهلية في الدولة الواقعة بأسيا الوسطى.