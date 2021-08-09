"دلتا" يعصف بأمريكا.. إحصائية هي الأعلى منذ بداية العام

أفاد مصدر طبي في واشنطن بارتفاع الإصابات بكورونا "دلتا المتحورة" بنسبة 40 %، مشيراً إلى ازدياد عدد مراجعي المشافي إلى أعلى مستوى في ستة أشهر بسبب الانتشار السريع لهذه السلالة في أجزاء من البلاد لا تزال معدلات التطعيم فيها منخفضة.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أشارت بيانات الصحة العامة إن متوسط الإصابات بكوفيد-19 بلغ في ثلاثة أيام على التوالي مئة ألف إصابة على مستوى البلاد بزيادة نسبتها 35 في المئة خلال الأسبوع الفائت.

ووفق استطلاع محلي فقد سجلت ولايات لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أكبر عدد من الإصابات في حين تم تسجيل 18% من الوفيات منذ مطلع آب / أغسطس الحالي.

وحذر مدير المعاهد الوطنية للصحة، فرانسيس كولينز، يوم الأحد، من أن البلاد "تفشل" في مكافحة الوباء.

وقال فرانسيس كولنز في برنامج "ذيس ويك" الذي يبث على شبكة "إيه. بي. سي": "لم يكن ينبغي أن نصل إلى المكان الذي وصلنا إليه".

وأضاف كولينز: " نعم، نحن نفشل".

وأدى الانتشار الحاد للإصابات بالمتحور دلتا من كورونا إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات اليومية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 118 ألفا، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ شباط / فبرايرالماضي.

كذلك، ارتفع عدد الوفيات بنسبة 89% خلال الأسبوعين الماضيين، رغم انخفاضها بشكل طفيف في بقية أنحاء العالم.

كما أن مستشفيات الأطفال في الولايات الأمريكية مثل فلوريدا "مثقلة"، فيما يتأثر الشباب بشكل متزايد.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن الولايات المتحدة أعطت 351 مليونا و400930 جرعة من لقاحات كوفيد-19 في البلاد حتى صباح الأحد، ووزعت 407 ملايين و561705 جرعة.