تحذير أمريكي من السفر إلى دول في آسيا وأوروبا

أصدرت مراكز أمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحذيراً من السفر إلى إسرائيل وفرنسا وتايلاند وأيسلندا وعدة دول أخرى بسبب ارتفاع عدد حالات الإصابة بكوفيد- 19 فيها.

وبالتوازي مع انتشار "كوفيد - 19" توسع المراكز نطاق قائمتها من المستوى الرابع المرتفع جداً، حسبما أفادت وكالة "رويترز".

وبقائمة جديدة أعلنت أمريكا عن إضافة إسرائيل والضفة الغربية وغزة إلى جانب أماكن أخرى، منها أوروبا وبولينيزيا الفرنسية.

وأظهرت بيانات إحصائية أن إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في أنحاء العالم ارتفع لأربعة ملايين و236 ألف حالة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 198 مليوناً و933 ألف حالة، بينما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة إلى 4.16 مليار جرعة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل، فيما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند.