قائد عسكري إيراني يتفقد سلاحا بـ"قدرات فريدة" ويحذر من "رد ساحق"

قال قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني، العميد علي رضا صباحي فرد، إن أي اعتداء على أجواء بلاده سيواجه برد "ساحق".

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن صباحي فرد تأكيده أن "أدنى اعتداء على أجواء بلادنا سيواجه برد ساحق من قبل غيارى قوات الدفاع الجوي للجيش الإيراني".

وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات صباحي جاءت خلال تفقده مركز قيادة التحكم وموقع صواريخ "مرصاد" في جاسك (جنوب ايران).

وقال القائد العسكري: "نرصد أدنى تحرك للعدو على مدار الساعة وأدنى اعتداء على أجواء البلاد سيواجه برد ساحق من قبل غيارى قوات الدفاع الجوي للجيش".

وتابع: "استخدام الإنجازات والأنظمة المصنعة محليا والتي تم إنتاجها بأفكار وجهود العلماء الشباب في بلادنا هي بالتأكيد شوكة في أعين الأعداء".

وشدد صباحي فرد على أن "القوات المسلحة، وخاصة الدفاع الجوي للجيش، تحرس وتدافع دائما بقوة عن أجواء والحدود البرية والمائية للبلاد".

وكشف قائد قوات الدفاع الجوي الإيراني أن "أنظمة الصواريخ المتمركزة في "جاسك" محلية الصنع وتتمتع بقدرات فريدة في تدمير أهداف المعتدين".