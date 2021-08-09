بايدن يرحب بإعلان وزارة العدل التزامها بمراجعة الوثائق السرية حول هجمات سبتمبر

رحب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الاثنين، بإعلان وزارة العدل التزامها بمراجعة الوثائق الخاصة بالهجمات بالطائرات على مركز التجارة العالمي في أيلول/سبتمبر 2001، والتي تحفظت الحكومة عليها سابقا بدعوى السرية.

القاهرة- سبوتنيك. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدين في بيان نشره البيت الأبيض "كما وعدت خلال حملتي، فإن إدارتي ملتزمة بضمان أقصى درجة من الشفافية بموجب القانون، والالتزام بالإرشادات الصارمة الصادرة خلال إدارة أوباما وبايدن بشأن التذرع بامتياز "أسرار الدولة".

وتابع "في هذا السياق، أرحب بإيداع وزارة العدل اليوم، والذي يلتزم بإجراء مراجعة جديدة للوثائق التي احتفظت فيها الحكومة بامتياز أسرار الجولة، والقيام بذلك في أسرع وقت ممكن".

وكانت عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر وجهت رسالة إلى بايدن تطالبه بعدم المشاركة في إحياء الذكرى العشرين للهجمات إلا بعد الكشف عن الوثائق السرية المرتبطة بالتحقيق في الهجمات، ودور المملكة العربية السعودية، وفق "سي إن إن".

ووقع الرسالة أكثر من 1600 شخص من أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر، التي وقعت عام 2001 وأسفرت عن مقتل ما يقرب من 3 آلاف أمريكي.

وأعلن السيناتور روبرت مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، عن تقديم مشروع قانون لرفع السرية عن وثائق استخباراتية حول هجمات 11 سبتمبر و"أي دور للمملكة العربية السعودية أو أفراد من السعودية أو أي من دولة"، على حد تعبيره.

ويحمّل الكثير من الأمريكيين السعودية المسؤولية عن الهجمات الإرهابية، لاسيما وأن 15 من بين الـ19 الذين شاركوا في الهجمات، كانوا سعوديي الجنسية.