المبعوث الأمريكي الخاص يتجه إلى الدوحة لإجراء مفاوضات حول أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المبعوث الأمريكي الخاص لشؤون التسوية الأفغانية، زلماي خليل زاد، اتجه إلى الدوحة بهدف إجراء مفاوضات حول الوضع في أفغانستان ولدعوة حركة طالبان بوقف الهجوم.

وجاء في بيان الخارجية، "المبعوث الخاص خليل زاد سيكون في الدوحة للمساعدة في صياغة رد دولة مشترك على الوضع الذي يزداد سوءا في أفغانستان".

وأضفت، "خلال الجلسات المخططة لثلاثة أيام سيصر ممثلو دول المنطقة ودول أخرى على خفض مستوى العنف ووقف إطلاق النار".

كانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أعلنت في بيان الاثنين، عن قلقها بشأن الوضع الأمني في أفغانستان معتبرة أنه "لا يسير في الاتجاه الصحيح"، مع سيطرة عناصر طالبان على سادس عاصمة إقليم في البلاد.

وفي وقت سابق أعلنت الأمم المتحدة عن مصرع 27 طفلاً في أفغانستان خلال ثلاثة أيام وسط قتال عنيف بين حركة طالبان وقوات الحكومة الأفغانية.

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة طالبان (المحظورة في روسيا)، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد.

ويأتي التصعيد في أعمال العنف مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) من أفغانستان، فيما أعلنت طالبان مؤخرا سيطرتها على أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ونقاط التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

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