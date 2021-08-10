شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتهم سيؤول بـ"الخيانة" بسبب مناورات عسكرية مع أمريكا

اتهمت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ-أون، قيام كوريا الجنوبية بـ"الخيانة" بسبب المناورات العسكرية المشتركة التي تجريها الجارة الجنوبية مع الولايات المتحدة.

وقالت كيم يو-جونغ في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الثلاثاء، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بسبب مضيّهما في التدريبات العسكرية المشتركة، فإن هذه "التدريبات توضح سياسة واشنطن العدائية"، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.

وبدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية تدريبات أولية اليوم في الفترة التي تسبق التدريبات العسكرية الصيفية الرئيسية في الأسبوع المقبل.

وقالت كيم: "بدأ الجيشان الأمريكي والكوري الجنوبي في نهاية المطاف تدريبات عسكرية مشتركة تزيد من زعزعة الاستقرار. نعرب عن أسفنا الشديد إزاء خيانة السلطات الكورية الجنوبية".

وحذرت "من أن التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة التي تجري على الرغم من تحذيرات كوريا الشمالية المتكررة، ستجعلهما تواجهان تهديدا أمنيا أكثر خطورة".

وتابعت: "الولايات المتحدة هي التي تزعزع السلام والاستقرار في المنطقة".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تستخدم "المشاركة الدبلوماسية" و"الحوار بدون شروط مسبقة" لإخفاء سياستها العدائية.

وقالت كيم: "سنعزز دفاعنا الوطني وقدراتنا الاستباقية القوية للرد بسرعة على أي عمل عسكري".

وكان الجارتان أعادتا، الشهر الماضي، تفعيل التواصل عبر الحدود بعد انقطاع دام أكثر من عام، وأعلنتا الدفع باتجاه تحسين العلاقات بينهما.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 28,500 جندي في كوريا الجنوبية بموجب معاهدة دفاع في وجه كوريا الشمالية التي تملك ترسانة نووية.

وكانت سيؤول وواشنطن قد قلصتا مناوراتهما العسكرية المشتركة السنوية بشكل كبير لتسهيل المحادثات النووية مع بيونغ يانغ.