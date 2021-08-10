الصين تطالب ليتوانيا بسحب سفيرها وسط خلاف حول تايوان

أعلنت جمهورية الصين الشعبية، اليوم الثلاثاء، أنها ستستدعي سفيرها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، في الوقت الذي طالبت فيه ليتوانيا بسحب سفيرها لدى بكين، بسبب خلاف يتعلق بموافقة ليتوانيا على افتتاح "تايوان" كمكتب تمثيل ليكون بمثابة سفارة لها.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا"، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن الصين قررت استدعاء سفيرها لدى ليتوانيا، وطالبت حكومة ليتوانيا باستدعاء سفيرها لدى الصين.

وبحسب الوكالة: "مؤخرا، أعلنت الحكومة الليتوانية، في تجاهل لاحتجاجات الصين المتكررة وتوضيحها للعواقب المحتملة، قرارها بالسماح للسلطات التايوانية بفتح "مكتب تمثيل" تحت اسم تايوان".

وأكد المتحدث أن الحكومة الصينية أعربت عن "معارضتها القاطعة لمثل هذه الخطوة".

وأضاف: "نحث الجانب الليتواني على تصحيح قراره الخاطئ على الفور واتخاذ إجراءات ملموسة لرفع الضرر وعدم المضي قدما في المسار الخاطئ".

وترى الصين أن تايوان تابعة لها، وتعتبرها أكثر القضايا السيادية حساسية بالنسبة لها وتثير أي خطوات تشير إلى أن الجزيرة بلد مستقل غضبها.

وأعلنت تايوان عن البعثة الجديدة في الشهر الماضي، قائلة إنها ستحمل اسم مكتب التمثيل التايواني في ليتوانيا، وهذه هي المرة الأولى التي تستخدم اسمها للإشارة إلى أحد مكاتبها في أوروبا إذ تستخدم عادة اسم تايبه فحسب.

وحذرت الصين ليتوانيا، الشهر الماضي، من "إرسال إشارات خاطئة لقوى الاستقلال في تايوان" بعد أن قالت الدولة الجزيرة، التي تعتبرها الصين تابعة لها، إنها ستفتح سفارة لها بحكم الأمر الواقع في الدولة الواقعة على بحر البلطيق، في خطوة أيدتها الولايات المتحدة بشدة.