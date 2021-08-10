سفير إيران في موسكو: نعول على حل قضية ديون محطة بوشهر للطاقة النووية مع روسيا

أعرب السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الثلاثاء، عن أمل بلاده في تسوية ديون محطة الطاقة النووية بوشهر، مع موسكو.

موسكو- سبوتنيك. وقال السفير الإيراني، خلال فعالية نظمها صندوق غورتشاكوف لدعم الدبلوماسية العامة: "بالنسبة لديون إيران فيما يتعلق بالمحطة النووية، فنحن نتفاوض مع نظرائنا الروس وسنصل بالتأكيد إلى حل لهذه القضية".

يعتبر بناء وحدات الطاقة في محطة بوشهر للطاقة النووية أكبر مشروع روسي إيراني، وتُنفذ شركة "روساتوم" الروسية للطاقة النووية المرحلة الثانية من بناء محطة بوشهر (وحدتا الطاقة الثانية والثالثة) بسعة إجمالية تبلغ 2100 ميغاواط.

وتم توصيل الوحدة الأولى من محطة الطاقة النووية، التي اكتملت بمشاركة روسيا، بنظام الطاقة الوطني لإيران في أيلول/سبتمبر 2011. وتزود روسيا الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالوقود النووي المطلوب لتشغيل مفاعل الوحدة الأولى.

وأعلنت السفارة الروسية في طهران، في الـ29 من نيسان/أبريل 2020، عن تسليم شحنة وقود جديدة إلى إيران.