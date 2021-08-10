دبلوماسي: الهجوم الإيراني على ناقلة "ميرسر ستريت" قصة اخترعها الغرب

صرح السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، اليوم الثلاثاء 10 أغسطس/آب، بأن قصة "الهجوم" الإيراني على الناقلة "ميرسر ستريت"، في خليج عُمان اخترعها الغرب.

موسكو – سبوتنيك. وقال السفير الإيراني، خلال فعالية نظمها صندوق غورتشاكوف لدعم الدبلوماسية العامة: "بالنسبة للهجوم على الناقلة.. هذه بالطبع قصة مصطنعة من قبل الغربيين والصهاينة".

وأشار جلالي إلى أن الغرب بإطلاق مثل هذه التصريحات يحاول خلق جو معين حول إيران أثناء تشكيل الحكومة الجديدة.

في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن سفينتين مدنيتين تعرضتا للهجوم مؤخراً في منطقة شبه الجزيرة العربية – ناقلة كانت ترفع العلم الليبيري "ميرسر ستريت"، مما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد طاقمها، والناقلة "أسفلت برينسيس" التي ترفع علم بنما، والتي نجت من محاولة اختطاف.

وتلقي الولايات المتحدة وحلفاؤها في تلك الحوادث باللوم على إيران، وبالتشاور مع الحلفاء، تعمل على وضع خيارات للرد الجماعي. في حين تنفي طهران تلك الاتهامات.

ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت لاحق تصريحات الولايات المتحدة وبريطانيا بشأن تورط طهران في الهجمات على الناقلة الإسرائيلية متناقضة ولا أساس لها.

وألقت إسرائيل باللوم في الهجوم على الناقلة "ميرسر ستريت" على قائد وحدة الطائرات المسيرة التابعة للحرس الثوري الإيراني، سعيد آرا جاني.