لاتفيا تعلن حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس بسبب المهاجرين غير الشرعيين

أيدت حكومة لاتفيا بالإجماع إعلان حالة الطوارئ على الحدود مع بيلاروس على خلفية الزيادة الحادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين يحاولون دخول البلاد.

ريغا- سبوتنيك. وكتبت وزيرة الداخلية في لاتفيا ماريا غولوبيفا عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم: "قررت الحكومة تطبيق نظام الطوارئ على الحدود، وسيبدأ العمل به على الفور".

هذا واحتجز حرس الحدود في لاتفيا يوم 7 أغسطس/ آب الجاري، 38 مهاجرا غير شرعي بسبب عبورهم الحدود مع بيلاروسيا بشكل غير قانوني.

وبحسب رئيس حرس الحدود في لاتفيا، إيفارس روسكوليس، فإن معظم المهاجرين غير الشرعيين هم من مواطني العراق.

واعتقل حوالي 98 مهاجرا غير شرعي على حدود لاتفيا وبيلاروسيا، منذ بداية العام الجاري.

وكان رئيس وزراء إستونيا كايا كالاس قد وعد بإثارة موضوع أزمة الهجرة في ليتوانيا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وتجمع السلطات في لاتفيا المهاجرين في مراكز إيواء المواطنين الأجانب المحتجزين.

الجدير بالذكر أنه في يوم الأحد الموافق للأول من أغسطس /آب، تم تسجيل رقم قياسي للمهاجرين المحتجزين على حدود ليتوانيا وبيلاروسيا. وفقًا لرئيس دائرة حرس الحدود الليتوانية، رستم ليوبييف، حيث تم احتجاز 289 مهاجراً في يوم واحد فقط.