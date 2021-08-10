الحكومة الإثيوبية تدعو الشعب للانضمام إلى الجيش لمواجهة جبهة تحرير تيغراي

دعت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، جميع المواطنين للانضمام إلى قوات الجيش لمواجهة، جبهة تحرير تيغراي، التي تتهمها الحكومة بالخيانة والتآمر على الدولة.

القاهرة - سبوتنيك. وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "تدعو الحكومة جميع الإثيوبيين من كافة الأعمار والقدرات إلى الانضمام لقوات الجيش والقوات الخاصة والمليشيات لإظهار وطنيتهم".

وأكد البيان، أن الحكومة أصدرت تعليماتها للجيش وقواتها الخاصة الإقليمية لوضع حد لجبهة تحرير تيغراي ومكائدها بشكل نهائي.

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