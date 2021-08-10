جهاز روسي جديد للطائرات يرى ما تخبئه الرؤية الرديئة

صنعت شركة "روس إلكترونيكا" التابعة لمؤسسة "روستيخ" الحكومية، جهاز رصد تلفزيوني من الجيل الجديد للطائرات.

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، يستطيع الجهاز الجديد أن يرى ما يخبئه الضباب والمطر والثلج والعواصف الرملية على بعد كبير في أي وقت من الليل والنهار.

ويستطيع الجهاز اكتشاف ما يختبئ خلف ضوء السماء الساطعة أو ظلام المساء، ويُظهره في صورة شديدة الاستبانة.

ويستطيع الجهاز أن يرصد ما يبعد عنه 20 كم حين يستعين بأشعة الليزر.

وقال أليكسي فيازنيكوف، مدير عام الشركة: "إن جهازنا مخصص لإنجاز المهام التي لا يمكن تحقيقها إلا بواسطة أجهزة ذات قدرات خارقة. فمثلا، ينتج جهازنا صورا جيدة جدا في ظروف الرؤية الرديئة أو في الظروف الجوية الرديئة".

وأضاف أن "الجهاز يمكن أن يكون له استخدام سلمي وعسكري".

تجر الإشارة إلى أن الجهاز مصمم بطريقة مبتكرة تخفض الضجيج التعويقي وتزيد الاستبانة.