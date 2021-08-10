ميلانيا ترامب ترد على اتهامها بإهانة التاريخ الأمريكي

هاجمت ميلانيا ترامب، زوجة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مؤرخا رئاسيا اتهمهما بإهانة التاريخ الأمريكي.

انتقد مايكل بيشلوس، عبر حسابه على موقع "تويتر"، زوجة دونالد ترامب، بسبب التغييرات التي أجرتها على حديقة الورود في البيت الأبيض، العام الماضي.

ووصف بيشلوس ما فعلته ميلانيا ترامب بأنه "نزع للأحشاء"، وإهانة لتاريخ الولايات المتحدة الأمريكية.

واتهم بيشلوس ميلانيا ترامب أن التغيير الذي أحدثته في حديقة الورود جعلها خالية من الكثير من الزهور.

ونشر صورة لحديقة الورود من العام الماضي، وغرد معها: " تم الانتهاء من نزع أحشاء حديقة الورود في البيت الأبيض قبل عام، وتلك كانت النتيجة القاتمة: عقود من التاريخ الأمريكي اختفت".

Evisceration of White House Rose Garden was completed a year ago this month, and here was the grim result—decades of American history made to disappear: @dougmillsnyt pic.twitter.com/78OqjkoOPt — Michael Beschloss (@BeschlossDC) August 7, 2021

ورد الحساب الرسمي لمكتب ميلانيا ترامب عبر "تويتر" على اتهامات مايكل بيشلوس، باتهامه بـ"التضليل" والتشكيك في مصداقيته كمؤرخ.

وأعاد مكتب ميلانيا ترامب نشر تغريدة بيشلوس، وقال في تغريدة له: "لقد أثبت مايكل بيشلوس جهله من خلال عرض صورة لحديقة الورود وهي في مراحلها البدائية، إن حديقة الورود مزينة بزهور الورود الصحية والملونة"، كما أن الصورة التي نشرها لحديقة الورود تظهر أن الورود ما زالت في براعمها، إن معلوماته المضللة مخزية ولا يجب الوثوق به كمؤرخ محترف".

.@BeschlossDC has proven his ignorance by showing a picture of the Rose Garden in its infancy. The Rose Garden is graced with a healthy & colorful blossoming of roses. His misleading information is dishonorable & he should never be trusted as a professional historian. https://t.co/LU243SANF1 pic.twitter.com/PuVOSjxx5w — Office of Melania Trump (@OfficeofMelania) August 8, 2021

وشارك حساب مكتب ميلانيا ترامب صورة حديثة لحديقة الورود، التي تظهر بالورود كاملة.

وفي يوليو/ تموز 2020، أعلنت ميلانيا ترامب أنها ستقوم بترميم حديقة الورود، التي يستخدمها رؤساء أمريكا كثيرا في إلقاء الخطب، بعدها كشفت في الشهر التالي عن التغييرات.