"طالبان" تعلن السيطرة على مركز ولاية فراه غربي أفغانستان

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أنها سيطرت على مركز ولاية فراه غربي أفغانستان، لتكون بذلك قد استحوذت على 7 مراكز ولايات، في إطار زيادة رقعة سيطرة الحركة بالتزامن مع الانسحاب الأمريكي من البلاد.

كابول- سبوتنيك. وقال الناطق باسم الحركة (المحظورة في روسيا)، قاري يوسف أحمدي، في بيان عبر حساب "تويتر"، "سيطر مجاهدو الإمارة الإسلامية على مركز محافظة فراه وتم تطهير مقر حكومة الإقليم وكل فروعها من العدو المرتزق (في إشارة للقوات الحكومية) وخضعت لسيطرة المجاهدين الكاملة".

وأشار أحمدي إلى أن "العدو المتبقي يتلقى ضربات مكثفة وسيتم طرده قريبًا من كافة المناطق".

وسيطرت "طالبان"، خلال الأيام الماضية، على مراكز ست ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي مراكز ولايات سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري- بول، وقندوز.

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة "طالبان"، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلّحي حركة "طالبان"، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطلع أيار/ مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 أيلول/ سبتمبر المقبل.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، بدءا من اليوم الثلاثاء، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة "طالبان"، حول تسريع محادثات السلام وإنهاء العنف المستمر في أفغانستان".

كما تستضيف اجتماعا لـ "الترويكا" الموسعة (روسيا، والصين، الولايات المتحدة وباكستان) بشأن أفغانستان.