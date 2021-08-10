إيران تدعو العراق للتحرك بجدية أكبر لإخراج "الجماعات الإرهابية" من إقليم كردستان

دعا الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية إلى التحرك بجدية أكبر لإخراج من وصفها بالجماعات الإرهابية المعادية لإيران والمتمركزة في إقليم كردستان العراق.

طهران - سبوتنيك. وأشار شمخاني، حسبما نقل عنه التلفزيون الرسمي الإيراني خلال استقباله وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في طهران، إلى "تمركز بعض الجماعات الإرهابية المسلحة المعارضة لإيران في إقليم كردستان العراق"، قائلا: "نطالب الحكومة العراقية بالتحرك بجدية أكبر لإخراج هذه الجماعات من كردستان، ومنع استمرار شر هؤلاء الإرهابيين المسلحين".

من جانبه قال وزير الخارجية العراقي إن "أي عمل ضد إيران من أي مكان في العراق يتعارض مع أجندة الحكومة العراقية".

وأضاف "سنتعامل بقوة مع أي جماعة أو حركة تريد إساءة استخدام الأراضي العراقية بأي شكل من الأشكال لتهديد أمن إيران".

يُشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني كان قد أعلن، في 23 حزيران/ يونيو، مقتل خمسة مسلحين وإصابة ثلاثة آخرين، خلال اشتباك مسلح في محافظة كردستان غربي البلاد.

كما صادر الحرس الثوري كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزتهم وكانوا يسعون إلى الإخلال بأمن الإقليم.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد قام بتفكيك خلية إرهابية في 22 نيسان/أبريل الماضي وقضى على اثنين من عناصرها في مدينة مريوان بمحافظة كردستان.

كما أحبط في شهر شباط/فبراير عملية إرهابية بمحافظة أذربيجان غربي البلاد حيث تم القضاء على خلية مكونة من عنصرين تابعين لمجموعة إرهابية مستقرة في كردستان العراق.

يذكر أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيراني، محمد باقري، كان قد أكد، في أيلول/سبتمبر الماضي، أن إيران لن تعترف باستقلال إقليم كردستان العراق، مشيرا إلى أن إيران تنظر إلى العراق كدولة واحدة وترفض سيطرة أحزاب أو مجموعات على أي جزء من الحدود.