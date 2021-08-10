مسؤول في الاتحاد الأوروبي: طالبان تسيطر على 65% من أفغانستان

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن مقاتلي حركة "طالبان" باتوا يسيطرون الآن على 65% من أراضي أفغانستان.

جاء هذا بعدما أحكم مقاتلو الحركة اليوم الثلاثاء سيطرتهم على أراض كانت خاضعة للحكومة الأفغانية، بحسب وكالة "رويترز".

ونقلت "الوكالة" عن المسؤول الأوروبي أن الحركة بعد سيطرتها على 65% من البلاد تهدد بالسيطرة على 11 عاصمة إقليمية.

واتهم المسؤول الحركة بأنها تحاول حرمان كابول من الدعم التقليدي الذي تحصل عليه من القوات المحلية في الشمال.

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة طالبان، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطلع مايو/أيار الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

وتستضيف العاصمة القطرية الدوحة، بدءا من اليوم، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، حول تسريع محادثات السلام وإنهاء العنف المستمر في أفغانستان.