الأزهر يعلق على هجمات مالي: الجماعات الإرهابية تستبيح الدماء البريئة لأغراض دنيئة

علق الأزهر على هجمات مالي الإرهابية، التي أدت إلى مقتل نحو 50 شخصا، مؤكدا أن الإرهاب يستبيح دماء الأبرياء لتحقيق أهداف دنيئة، ومعربا عن مواساته لأسر الضحايا، الذين قتلوا في الهجمات.

جاء ذلك في سلسلة تدوينات على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف، على "تويتر"، اليوم الثلاثاء.

يدين #الأزهر الشريف بشدة، الهجمات الإرهابية التي استهدفت ثلاث قرى شمال مالي، وأسفرت عن مقتل أكثر من خمسين مدنيا وإصابة آخرين pic.twitter.com/xBme9JtXuQ — الأزهر الشريف (@AlAzhar) August 10, 2021

وأكد الأزهر إدانته الشديدة للهجمات الإرهابية، التي استهدفت 3 قرى شمالي مالي، مشيرا إلى أن هذه الجرائم تؤكد أن هذه الجماعات الإرهابية تسعى في الأرض فسادا.

وقال الأزهر: "الجماعات الإرهابية تستبيح الدماء البريئة لأغراض دنيئة ترفضها النفوس السوية".

يشدد #الأزهر على أن هذه الجرائم تؤكد أن هذه الجماعات الإرهابية تسعى #في الأرض فسادا، وتستبيح الدماء البريئة لأغراض دنيئة؛ ترفضها النفوس السوية، وتبرهن على تجرد هذه الجماعات من كل معاني الرحمة و الإنسانية — الأزهر الشريف (@AlAzhar) August 10, 2021

وتابع: "تبرهن تلك الهجمات على تجرد هذه الجماعات من كل معاني الرحمة والإنسانية".

وأكد الأزهر أنه يتقدم بخالص العزاء لمالي قيادة وشعبا، معربا عن مواساته لأسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

يتقدم #الأزهر الشريف بخالص العزاء لمالي، قيادة وحكومةً وشعبًا، ولأسر الضحايا، سائلًا المولى – عز وجل – أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل — الأزهر الشريف (@AlAzhar) August 10, 2021

يذكر أن الهجمات التي تعرضت لها مالي، التي استهدفت 3 قرى في مالي، أمس الاثنين، أدت إلى مقتل نحو 50 شخصا.

ومنذ عام 2012، تعاني مالي من أزمة أمنية وسياسية نتجت عن تنامي الأنشطة الإرهابية شمالي ووسط البلاد.