استقالة حاكم نيويورك أندرو كومو بعد تورطه في أزمة أخلاقية

أعلن حاكم نيويورك أندرو كومو استقالته، اليوم الثلاثاء، بعد أن اتهمته 11 امرأة بالتحرش الجنسي، وخلص تحقيق مستقل إلى صحة هذه الادعاءات، الأمر الذي دفع الرئيس الأمريكي لمطالبته بالتخلي عن منصبه.

وقال كومو في خطاب مباشر: "أعتقد أنه في ظل هذه الظروف، فإن أفضل طريقة يمكنني المساعدة الآن هي أن أتنحى وأترك الحكومة تعود إلى الحكومة. استقالتي ستكون سارية المفعول في غضون 14 يوما"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

ونفى كومو البالغ من العمر 63 عاما مزاعم التحرش الجنسي الواردة في تقرير صدر الأسبوع الماضي عن مكتب المدعي العام في نيويورك. لكنه قال إنه يريد أن "يعتذر بشدة وبعمق" لأي امرأة قد تكون مستاءة من أفعاله.

وتابع بالقول: "لقد كنت على دراية كبيرة بالناس. أنا أعانق وأقبل الناس عرضا، نساء ورجالا، لقد فعلت ذلك طوال حياتي".

واستطرد قائلا: "في رأيي، لم أتجاوز الحدود مع أي شخص. لكنني لم أدرك مدى إعادة رسم الخط". سيحل محل كومو الحاكم كاثلين هوشول وهو أيضا ديمقراطي.

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء الماضي، أندرو كومو إلى الاستقالة، في أعقاب تحقيقات للمدعي العام للولاية خلصت إلى تورط السياسي الديمقراطي في تحرش جنسي بـ11 امرأة.

وكشفت المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، عن نتائج التحقيق الأسبوع الماضي، وقالت إن كومو قد انخرط في "ملامسة وتقبيل ومعانقة غير مرغوب فيها" وأدلى بتعليقات غير ملائمة للعديد من النساء.

ووجد التحقيق أن كومو تحرش أو قبل أو أدلى بتعليقات غير مستحبة مع 11 امرأة، وذكر المحققون أن الحاكم خلق مكان عمل "سام" في انتهاك للقانون.