تركيا تحتج على افتتاح ممثلية للإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا في جنيف

استدعت وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، القائم بالأعمال السويسري في تركيا على خلفية افتتاح مكتب تمثيلي للإدارة الكردية السورية في جنيف، الذي تعتبره أنقرة مرتبطًا بحزب "العمال الكردستاني" المحظور في تركيا.

أنقرة - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الخارجية التركية، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "على خلفية افتتاح في جنيف ما يسمى ممثلية "إدارة الحكم الذاتي لشمال شرقي سوريا" المرتبطة بمجموعات حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الإرهابية، فقد تم استدعاء القائم بأعمال سويسرا في أنقرة إلى وزارتنا، وتم تقديم احتجاج له وطُلب توضيح الأمر".

يشار إلى أن تركيا عارضت في السابق قيام الجماعات الإرهابية بفتح مكاتبها تحت ستار منظمات عامة مختلفة بهدف الترويج للأنشطة الإرهابية.

هذا وأعلنت الإدارة الذاتية لشمال شرقي سوريا يوم أمس الاثنين، عن الافتتاح الرسمي، لممثلية تابعة لها في سويسرا، موضحة أنه بات من الضرورة الشروع بفتح ممثليات للإدارة في الدول المؤثرة على الملف السوري، وكان منها ألمانيا وفرنسا، ومن ثمّ السويد ودول البنلوكس.