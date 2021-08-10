غانتس: إيران هي أكبر خطر محدق بالاستقرار الإقليمي والسلام العالمي

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، إن إيران هي أكبر خطر محدق بالاستقرار الإقليمي والسلام العالمي ولا يجوز الوقوف جانبا بينما هي تتقدم في مشروعها النووي.

القدس - سبوتنيك. جاءت تصريحات غانتس خلال جولة تفقد فيها قواته على الحدود مع لبنان مساء اليوم الثلاثاء.

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي من وصفهم باللاعبين الرئيسيين ودول العالم الى كبح إيران ومن وصفهم بامتداداتها في المنطقة.

وقال غانتس إن "إيران هي أكبر خطر محدق بالاستقرار الاقليمي والسلام العالمي، ولا يجوز الوقوف جانبا بينما هي تتقدم في مشروعها النووي".

وأضاف غانتس بالقول: "سنواصل حماية أنفسنا والدفاع عن أمننا امام محاولات تهديدنا ونقل اسلحة وذخائر متطورة الى أتباع إيران قرب حدودنا".

وفي رده على إعلان حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله أن منظمته ثبتت قواعد الاشتباك في المنطقة، قال غانس إن "من يضع المعادلة هي إسرائيل وليس اي أحد آخر، ومن اعتاد على المعادلات، عليه أن يفهم أن ما كان ليس بالضرورة ما سيكون، وليراجع حساباته جيّدًا، عملياتنا وردودنا نفعلها في الوقت والزمان المناسبين، لن نسمح للتراجيديا اللبنانية باجتياز الحدود إلى "إسرائيل"

وقال غانتس إن "الأزمة في لبنان مدمرة، لكننا لن نسمح لمأساة لبنان بعبور الحدود إلى إسرائيل، ونحن ندرك جيدا محاولات حزب الله استغلال الوضع على حساب سلامة المواطنين اللبنانيين".

وتزايد التوتر على الحدود بين إسرائيل و لبنان منذ الأربعاء الماضي، عقب إطلاق ثلاثة صواريخ من الأخيرة، سقط اثنان منها في الأراضي الإسرائيلية.

ووقتها ردت المدفعية الإسرائيلية بإطلاق القذائف على مناطق مفتوحة بسهل الخيام الحدودي، ما أوقع حرائق في المنطقة، ومن ثم عاودت إطلاق نيرانها باتجاه المناطق الحرجية في بلدات الهبارية وإبل السقي.