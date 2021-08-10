الغاز الأمريكي... بين هبوط الطلب وارتفاع الإنتاج

بعد هبوط إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة جراء أزمة كورونا، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم، عن ارتفاع مرتقب في الفترة المقبلة للإنتاج المحلي من المادة.

ووفقا لوكالة "رويترز" أعدت الوكالة الحكومية دراسة توقعت فيها ارتفاع إنتاج الغاز الجاف إلى 92.15 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021 وإلى 94.88 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022، من 91.35 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020.

وبحسب "رويترز" يقارن ذلك مع أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 93.06 مليار قدم مكعبة يوميا المسجل في 2019.

في المقابل أشارت الدراسة إلى توقعات إضافية أن استهلاك الغاز في الولايات المتحدة سينخفض إلى 82.46 مليار قدم مكعبة يوميا في 2021 قبل أن يرتفع إلى 83.78 مليار قدم مكعبة يوميا في 2022، من 83.25 مليار قدم مكعبة يوميا في 2020. ويقارن ذلك مع مستوى قياسي مرتفع بلغ 85.15 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019.