الرئيس الإيراني يصدر مجموعة من الأوامر العاجلة

أصدر الرئيس الإيراني، آية الله إبراهيم رئيسي، اليوم الثلاثاء، أوامر عاجلة للتصدي للموجة الجديدة من تفشي فيروس كورونا، مع ارتفاع الإصابات في أنحاء البلاد.

أمر الرئيس الإيراني خلال ترأسه اجتماعا طارئا للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، بتوفير السلع العلاجية مثل الأمصال والأكسجين بشكل عاجل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

كما وجه المسؤولين بمراجعة البروتوكولات الصحية وضمان تنفيذها إلى جانب توفير العملة الأجنبية اللازمة لشراء اللقاحات من الخارج واستخدامها على النحو الذي ينهي انتقال الفيروس قبل بدء موسم البرد.

وأمر رئيسي بتنظيم "الطاقات الشعبية والقوات المسلحة" لتوفير الخدمات العلاجية والإجراءات الوقائية والارتقاء بمشروع "الشهيد سليماني" وتنفيذه وزيادة فترة التطعيم في مراكز التطعيم.

وأشار إلى ضرورة زيادة الكوادر البشرية للقطاع الصحي عبر الاستفادة من خدمات الطلبة الجامعيين في كليات الطب والتمريض والقوى الشعبية المتطوعة.

وتقرر خلال الاجتماع أن يقوم مقر مكافحة كورونا بدراسة وتصديق تفاصيل عطلات الأسبوع القادم بغية السيطرة على الموجة الخامسة لفيروس كورونا.

سجلت إيران قبل يومين، أعلى معدل وفيات يومي بفيروس كورونا، منذ تفشي الوباء في البلد، بعد تسجيلها 524 حالة وفاة خلال أربع والعشرين الماضية. بحسب ما أعلنته وزارة الصحة الإيرانية.

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