رئيس تشاد يجدد التزامه بتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية

جدد رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد، محمد إدريس ديبي، اليوم الثلاثاء، الالتزام بخارطة الطريق الموضوعة في البلاد والتي تقضي بتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة وديمقراطية.

الرباط - سبوتنيك. وقل في خطاب بمناسبة الذكرى الـ 61 للاستقلال: "يجب أن نستثمر ما تحقق في ترسيخ منجزات الاستقلال والحرية والديمقراطية".

وأضاف أن الحكومة الانتقالية تعمل جاهدة على احترام تعهدات المجلس العسكري الانتقالي وخارطة الطريق التي تم تبنيها في مجلس الوزراء مؤخرا، المحددة والملزمة، مشيرا إلى أن "الحوار الوطني الذي سينظم قريبا سيفضي إلى تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية حرة وديمقراطية وشفافة".

وتابع حديثه بالقول، "إنني أحث الحكومة الانتقالية بشدة على ضمان التنفيذ الصارم والفوري للإجراءات المدرجة في خريطة الطريق، فالوقت لا يسعفنا ويجب تطوير كل اجتهاد ممكن بمشاركة الجميع".

ودعا ديبي الطبقة السياسية والمجتمع المدني إلى تعبئة وطنية شاملة لمواجهة هذا التحدي، وإلى تسريع الإجراءات تعيين أعضاء المجلس الوطني الانتقالي الذي سيكون بمثابة البرلمان، وقال "بالنظر إلى الدور المهم للمجلس في عملية الانتقال، من الضروري تسريع إجراءات تعيين أعضاءه وفقا للمعايير المحددة".

ودعا ديبي جميع الحركات السياسية والعسكرية إلى المشاركة في الحوار الوطني، وقال "يجب أن يكون الحوار صريحا وصادقا ونأمل أن تشارك جميع الحركات السياسية والعسكرية".

وقال ديبي إن

"بلاده تفتخر بالنتائج التي تحققت على صعيد مكافحة الإرهاب، "لكن الرهان بالطبع بعيد كل البعد عن الفوز في حرب طويلة الأمد".

وشكر رئيس المجلس العسكري الانتقالي الدول الصديقة على الدعم الذي تقدمه لبلاده في حربها على الإرهاب.

وقُتل رئيس تشاد السابق، إدريس ديبي، خلال معارك دارت بين الجيش ومتمردين في أبريل/نيسان الماضي، وتولى نجله، محمد إدريس ديبي سلطة المجلس العسكري خلفا له.

وتقرر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد خلال فترة زمنية مدتها 18 شهرا منذ تولي المجلس العسكري السلطة في البلاد.

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