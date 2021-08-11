محكمة صينية تقضي بسجن رجل أعمال كندي 11 عاما بتهم تجسس

حكمت محكمة صينية، اليوم الأربعاء، على رجل الأعمال الكندي مايكل سبافور بالسجن 11 عاما بتهمة التجسس.

وقالت محكمة الشعب المتوسطة في داندونغ في بيان، اليوم، إن سبافور، وهو رجل أعمال مقيم في بكين كان يسافر بانتظام إلى كوريا الشمالية، حُكم عليه بعد إدانته بالتجسس وتقديم أسرار الدولة بشكل غير قانوني إلى دول أجنبية.

وأكدت المحكمة، أنه سيتم ترحيل سبافور أيضا، دون تحديد ما إذا كان ذلك قبل أو بعد أن يقضي عقوبة السجن، وفقا لشبكة "سي إن إن".

كانت محكمة صينية أيدت أمس الثلاثاء حكما بالإعدام على رجل كندي آخر، بتهمة تهريب المخدرات.

وجاءت محاكمة الكنديين في وقت يقوم فيه محامون في كندا يمثلون المديرة المالية لشركة هواوي بمحاولة أخيرة لإقناع محكمة بعدم ترحيلها إلى الولايات المتحدة، حيث تواجه اتهامات تتعلق بانتهاك عقوبات.

واعتقل رجل الأعمال سبافور في الصين بعد أيام من القبض على مينغ. ووجهت السلطات الصينية إليه تهمة التجسس في يونيو/حزيران عام 2019، وبدأت محاكمته في مارس/آذار.

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