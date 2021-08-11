مصدر لـ"سبوتنيك": ولاية بدخشان الأفغانية تسقط في يد طالبان

أفاد مصدر من قادة الحشد الشعبي في أفغانستان، بأن ولاية بدخشان سقطت في يد طالبان في الساعة العاشرة والنصف من ليلة أمس.

كابول- سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "ولاية بدخشان سقطت الساعة العاشرة والنصف ليلة أمس"، مضيفا أن "مدينتي فرخار ووارسوج في ولاية تخار بيد الحكومة، حيث استقرت في هاتين المديريتين القوات الحكومية وقوات الحشد الشعبي والقوات، التي انسحبت من بدخشان من أجل الاستعداد للقتال".

هذا وسيطرت طالبان، خلال الأيام الماضية، على مراكز 7 ولايات، وفق بيانات الحركة، وهي مراكز ولايات فراه، سمنغان، وتخار، ونيمروز، وجوزجان، وساري – بول، وقندوز.

في غضون ذلك، تستضيف العاصمة القطرية الدوحة، بدءا من اليوم، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، حول تسريع محادثات السلام وإنهاء العنف المستمر في أفغانستان.

كما تستضيف الدوحة اجتماعا لـ"الترويكا" الموسعة (روسيا، والصين، الولايات المتحدة وباكستان) بشأن أفغانستان.

وتشهد الساحة الأفغانية، في الفترة الحالية، مواجهات دامية بين الحكومة وحركة طالبان، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة في عموم البلاد، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي حركة طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطلع أيار/مايو الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 أيلول/سبتمبر المقبل.