إيران: ردنا على أي عدوان محتمل من قبل إسرائيل سيكون "مؤلما" للغاية

قال عضو مجلس الشورى الإيراني، لطف الله سياهكلي، إن رد إيران على أي عدوان محتمل من قبل إسرائيل سيكون مؤلما للغاية.

وحسب وكالة "أنباء فارس"، أضاف سياهكلي أن إسرائيل تسببت في الكثير من الأضرار لإيران خلال الـ41 عاما الماضية.

وأشار إلى أن إسرائيل ومن يحميها لا يمكنهم مواجهة إيران، لأنها اليوم أقوى من أي وقت مضى.

وأوضح أن إيران سترد بحزم على تهديداتهم ولن تتنازل عن مصالحها.

كما أكد أن رد إيران على أي عدوان محتمل من قبل إسرائيل سيكون مؤلما للغاية.

وتصاعد التوتر في الآونة الأخيرة بين إيران وإسرائيل، على خلفية تعرض السفينة الإسرائيلية "ميرسر ستريت"، الأسبوع الماضي، لهجوم في خليج عُمان، أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم، بريطاني وروماني.

واتهمت إسرائيل إيران صراحة بالوقوف خلف الهجوم، وأعلن وزير دفاعها بيني غانتس أن بلاده مستعدة لمهاجمة إيران وحان الوقت للتحرك عسكريا ضدها.