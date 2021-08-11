إيران ردا على محادثات وزيري الخارجية الأمريكي والسعودي: طريقة عقيمة وفاشلة

ردت الخارجية الإيرانية على محادثات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والتي تناولا فيها عددا من القضايا الإقليمية ومن بينها إيران.

وقالت السفارة الإيرانية في لندن عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إن

"على الجميع أن يدركوا أن إيران لا يمكن أن تكون موضوع مفاوضات الآخرين وقد ثبت أن هذه الطريقة عقيمة وفاشلة".

All must learn that Iran cannot be the subject of their negotiations. this way proved to be fruitless.



Rather she would be the powerful party of any negotiations. Provided her potency is recognized as the pillar for regional security and its intrests are respected accordingly https://t.co/pzc4j05AYJ — Iran (I.R.of) Embassy in UK (@Iran_in_UK) August 10, 2021

وأضافت: "على العكس من ذلك، يمكن لإيران أن تكون طرفا قويا في أي مفاوضات، شرط الاعتراف بقوتها كدعامة للأمن في المنطقة واحترام مصالحها وفقا لذلك".

وشاركت السفارة بيان وزير الخارجية الأمريكي عن المحادثات والتي أشار فيها إلى أن الوزيرين تناولا الأمن الإقليمي والهجوم الذي وقع الشهر الماضي على الناقلة "ميرسر ستريت" في بحر العرب، والذي تتهم واشنطن إيران بتنفيذه.

وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا كذلك تعزيز التعاون الأمني إلى جانب دعم السعودية، لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن والحاجة لاتخاذ خطوات فورية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية هناك.