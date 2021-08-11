القبض على بريطاني في ألمانيا للاشتباه بعمله لصالح روسيا

أعلن المكتب الصحفي لمكتب المدعي العام الألماني عن احتجاز مواطن بريطاني في ألمانيا للاشتباه في عمله لصالح روسيا.

برلين - سبوتنيك . وجاء في بيان مكتب المدعي العام الألماني، اليوم الأربعاء: "يشتبه في أن المتهم تعاون مع جهاز استخبارات أجنبي منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 على أبعد تقدير".

وتابع: "تم استقبال دافيز من قبل موظف بالسفارة البريطانية في برلين قبل اعتقاله حيث قام بتسليم الوثائق التي تم الحصول عليها في سياق أنشطته المهنية إلى ممثل الاستخبارات الروسية".

وأضاف البيان: "حصل المشتبه فيه على مكافأة مقابل نقل المعلومات نقدا، ولا يزال المبلغ غير معروف".