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    وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية

    مدير المخابرات الأمريكية يجري محادثات في إسرائيل وإيران على رأس الجدول

    © AP Photo / Carolyn Kaster
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    أجرى مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، وليام بيرنز، محادثات في إسرائيل، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء نفتالي بينيت، وكانت إيران على رأس جدول الأعمال.

    وحسب بيان الحكومة الإسرائيلية، أجرى بينيت مباحثات مع بيرنز في تل أبيب عن "الوضع في الشرق الأوسط مع التركيز على إيران وإمكانيات توسيع التعاون الإقليمي وتعزيزه".

    وأضاف البيان أن "بيرنز التقى، أمس الثلاثاء، ددي برنيعا، الرئيس الجديد لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد)، لبحث برنامج إيران النووي و"تحديات إقليمية أخرى".

    © REUTERS / HANDOUT
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    ومن المتوقع أن يجتمع بيرنز، الذي أدى اليمين مديرا لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية في مارس/آذار الماضي، مع مسؤولين فلسطينيين من بينهم الرئيس محمود عباس في مدينة رام الله بالضفة الغربية.

    وكانت التوترات الإقليمية تزايدت بسبب هجوم وقع في 29 يوليو/تموز على ناقلة إسرائيلية قبالة ساحل سلطنة عمان اتهمت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا طهران بأنها تقف وراءه.

    ونفت إيران تورطها في الهجوم الذي يشتبه أن طائرة مسيرة نفذته وسقط فيه قتيلان من طاقم السفينة أحدهما بريطاني والآخر روماني.

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