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    وزير الخارجية الأفغاني حنيف أتمار

    وزير الخارجية الأفغاني يحض دول العالم لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طالبان

    © Sputnik . Press service of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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    دعا وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة ودول العالم الأخرى، إلى الضغط على حركة طالبان (منظمة إرهابية محظورة في روسيا)، من خلال إعادة فرض المزيد من عقوبات الأمم المتحدة على الحركة.

    موسكو - سبوتنيك. ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، عن أتمر، اليوم الأربعاء، أنه "دعا الولايات المتحدة والدول الأخرى للرد، بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، التي تشمل حظر سفر قادة طالبان، واستخدام القوة العسكرية ضد الحركة".

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    واعتبر أتمر أن قادة طالبان قد يكونوا الآن في موقف عرضة إلى العقوبات بشكل خاص؛ حيث أن العديد منهم يقيمون حاليا في العاصمة القطرية الدوحة.

    ووفقا لأتمر، فقد "خدعت طالبان العالم بأسره، وعلى المجتمع الدولي أن يتحد لوقف هجمات طالبان على المدن. فهي ليست مجرد خطر على أفغانستان، وإنما أيضا تهديد للسلم والأمن الدوليين".

    وأضاف وزير الخارجية الأفغاني، حسبما نقلت "وول ستريت جورنال": "الهجمات على المدن لها عواقب ستؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة والمجتمع الدولي؛ ليس فقط من خلال تدفق اللاجئين، ولكن أيضا مع وصول المزيد من المقاتلين الأجانب إلى أفغانستان، ما يمهد لظهور مجموعات إرهابية أخرى".

    كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، أعلنت، يوم أمس الثلاثاء، أن الرئيس جو بايدن، لا يعتبر استيلاء حركة طالبان المتشددة على كابول أمرا لا مفر منه؛ ويدعو القوات الأفغانية إلى التصدي لهم، بمساعدة الولايات المتحدة.

    يأتي ذلك، في ظل تحولات ميدانية متسارعة، ووسط هجمات وتقدم لافت لحركة طالبان على عدة محاور في أفغانستان.

    وتشهد الساحة الأفغانية، مواجهات دامية بين قوات الأمن الحكومية ومسلحي حركة طالبان، التي أعلنت سيطرتها على مناطق واسعة في البلاد، تشمل أكثر من 150 منطقة، بالإضافة إلى المعابر الحدودية مع طاجيكستان، ومراكز التفتيش على الحدود مع إيران وتركمانستان.

    وتصاعدت وتيرة المواجهات بين قوات الأمن الأفغانية ومسلحي طالبان، تزامنا مع بدء انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، مطلع مايو/ أيار الماضي، والذي من المقرر اكتماله بحلول 11 أيلول/ سبتمبر المقبل.

    جدير بالذكر، أن العاصمة القطرية الدوحة تستضيف، حاليا، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، حول تسريع محادثات السلام وإنهاء العنف المستمر في البلاد.

    كما تستضيف الدوحة اجتماعا لـ"الترويكا" الموسعة (روسيا، والصين، الولايات المتحدة وباكستان) بشأن أفغانستان.

    يشار إلى أن السلطات الأفغانية أعلنت، في وقت سابق، قتل المئات من مسلحي طالبان؛ فيما وصل الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى مدينة مزار الشريف، شمال البلاد، التي تسعى طالبان إلى الاستيلاء عليها.

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