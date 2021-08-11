إبراهيم رئيسي يقدم تشكيلته الوزارية المقترحة إلى البرلمان لاعتمادها

قدم الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي، اليوم الأربعاء، تشكيلته الوزارية المقترحة إلى البرلمان تمهيدا لمناقشتها والتصويت عليها.

إرنا - سبوتنيك. وقالت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية الرسمية، إن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يقدم تشكيلته الوزارية المقترحة إلى البرلمان".

وأضافت الوكالة أن أبرز التعديلات المقترحة شملت تعيين أمير عبد اللهيان وزيرا للخارجية بدلا من محمد جواد ظريف، فيما اقترح أيضا تعيين محمد رضا قرایي اشتياني وزيرا للدفاع بدلا من أمير حاتمي.

كما شملت التغييرات المقترحة تعيين وزراء جدد لكل من الاستخبارات سید اسماعیل خطيب، والداخلية احمد وحيدي، والنفط جواد أوجي، بحسب "إرنا".

هذا ومن المقرر أن يدرس البرلمان الإيراني التشكيلة الوزارية المقترحة حتى السبت المقبل، حيث سيتم التصويت عليها في الجلسة العلنية، السبت، إذا ما انتهت عملية دراسة أهلية الوزراء المقترحين من قبل البرلمان.