خامنئي: جائحة كورونا هي القضية الأولى والعاجلة للبلاد

طهران - سبوتنيك. وفي خطاب متلفز، أوضح خامنئي أن "تفشي فيروس كورونا المستجد هو القضية الأولى والعاجلة في البلاد"، مضيفا أن الوباء يطوي مرحلة التفشي ليس في إيران فقط، بل في العالم أجمع.

ودعا خامنئي الشعب الإيراني إلى اتباع التعليمات الصحية تماما كما في الأيام الأولى لكورونا، مشددا على التنفيذ الحازم للمسؤوليات والقرارات لمواجهة المرض.

وبين خامنئي أنه "يجب توفير اللقاحات المضادة لكورونا بشكل واسع، حيث أن مسار الإنتاج الداخلي ومسار المستورد الأجنبي منها كلاهما ممهد"، مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية اشترت لقاحات من بعض الدول ودفعت ثمنها، لكن هذه الدول لم تفي بوعدها ولم تعطي كميات اللقاح التي اشترتها طهران، مؤكدا حل هذه المشكلة مع دخول اللقاح المحلي الأسواق.