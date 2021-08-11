الحرائق تشتعل مجددا في اليونان بالقرب من أولمبيا القديمة

واصلت حرائق اليونان اشتعالها، وتجددت مرة أخرى في شبه جزيرة بيلوبونيز، الأمر الذي اضطر السلطات إلى إخلاء العديد من القرى.

وذكرت وكالة "رويترز" أن فرق الإطفاء المنهكة تكافح حرائق الغابات المندلعة في شتى أنحاء البلاد لليوم التاسع على التوالي، اليوم الأربعاء.

وتستمر ألسنة اللهب في إيفيا شمالي البلاد، وهي ثاني أكبر جزر اليونان، مما دفع متطوعين إلى الانضمام لفرق الإطفاء من أجل مكافحة النيران.

وشب حريق في بيلوبونيز بالقرب من أولمبيا القديمة، موقع أول دورة ألعاب أولمبية، وامتد إلى جورتينيا، فيما استعرت النيران في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، دفعت السلطات لإخلاء 20 قرية.

ويقوم ما يقرب من 580 من رجال الإطفاء اليونانيين بمكافحة الحرائق المندلعة في جورتينيا بمساعدة زملاء من فرنسا وبريطانيا وألمانيا وجمهورية التشيك.

يشار إلى أن الحرائق اندلعت، الأسبوع الماضي، خلال أسوأ موجة حارة تتعرض لها اليونان في 30 عاما.