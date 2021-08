طالبان تعلن سيطرتها الكاملة على مطار قندوز وعلى كامل الولاية شمالي البلاد

كابول - سبوتنيك. قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، في بيان عبر تويتر "تم الاستيلاء على مطار قندوز بالكامل ودخل مجاهدو الإمارة الإسلامية المطار وسيطروا على جميع مرافقه"، مضيفا "استولى المجاهدون على عدد كبير من الأسلحة والسيارات والمعدات".

