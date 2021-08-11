طالبان تعلن سيطرتها الكاملة على مطار قندوز وعلى كامل الولاية شمالي البلاد

أعلنت حركة "طالبان" الأفغانية المتشددة، اليوم الأربعاء، سيطرتها الكاملة على مطار قندوز وعلى كامل مناطق الولاية الواقعة شمالي البلاد والحدودية مع طاجيكستان، وذلك بعد أيام من إعلان الحركة السيطرة على عاصمة الولاية.

كابول - سبوتنيك. قال ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، في بيان عبر تويتر "تم الاستيلاء على مطار قندوز بالكامل ودخل مجاهدو الإمارة الإسلامية المطار وسيطروا على جميع مرافقه"، مضيفا "استولى المجاهدون على عدد كبير من الأسلحة والسيارات والمعدات".

وأكد مجهد أنه "بنفس الطريقة، خضعت ولاية قندز بأكملها للحكم الكامل للإمارة الإسلامية".

جدير بالذكر، أن العاصمة القطرية الدوحة تستضيف، حاليا، جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان، حول تسريع محادثات السلام وإنهاء العنف المستمر في البلاد.

كما تستضيف الدوحة اجتماعا لـ"الترويكا" الموسعة (روسيا، والصين، الولايات المتحدة وباكستان) بشأن أفغانستان.

يشار إلى أن السلطات الأفغانية أعلنت، في وقت سابق، قتل المئات من مسلحي طالبان؛ فيما وصل الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى مدينة مزار الشريف، شمال البلاد، التي تسعى "طالبان" إلى الاستيلاء عليها.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار حركة طالبان عبر موقع سبوتنيك.