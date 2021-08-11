تقارير تكشف مزايا هاتف آيفون 13

ووفقا لوكالة "بلومبرغ"، فإن الهاتف الجديد لن يختلف كثيرا عن سابقه من حيث التصميم الخارجي، ومن المتوقع رؤية أربعة طرازات هي: آيفون 13، ونسخة ميني، وبرو، وآيفون 13 برو ماكس.

وتتضمن الهواتف الجديدة نسخة فيديو لميزة الوضع العمودي في الهاتف Portrait mode، والقدرة على تسجيل الفيديو بتنسيق عالي الجودة يسمى ProRes، ونظامًا جديدًا يشبه المرشحات يعمل على تحسين مظهر وألوان الصور.

في الوقت نفسه، تم تطبيق خوارزميات جديدة ستكون قادرة على استخدام البيانات من الماسح الضوئي LiDAR، مع دعم إخراج الفيديو.

ويتميز آيفون 13 بمعالج أبل A15 الذي من المتوقع أن يحمل تقنية معالجة 5 نانومتر مع التركيز على تحسين الأداء واستهلاك الطاقة بشكل أساسي.

من المزايا الأخرى المتوقع صدورها رفع معدل تحديث الشاشة إلى 120 هيرتز والاعتماد على نوع جديد تماماً من الشاشة بتقنية LTPO.