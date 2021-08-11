بيونغ يانغ: سلطات كوريا الجنوبية أصابها "الجنون" باتخاذها مسار المواجهة

أكدت بيونغ يانغ بأن سلطات كوريا الجنوبية أصابها "الجنون" باتخاذها مسار المواجهة مع كوريا الشمالية، موضحة أنها تقترب من أزمة أمنية خطيرة.

سيئول - سبوتنيك. قال رئيس قسم في اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي، كيم يونغ تشول، في بيان نشرته وكالة التليغراف المركزية الكورية الشمالية، إن سلطات كوريا الجنوبية "أصيبت بالجنون" عندما قررت إعادة إجراء المناورات العسكرية مع الولايات المتحدة والابتعاد عن فرصة العودة إلى العلاقات الطيبة مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والسلام والأمن، حسب تطلعات المواطن في الداخل وفي العالم".

وقال المسؤول الكوري الشمالي، "لقد مُنحت السلطات الكورية الجنوبية فرصة واضحة للاختيار. ولكن هذه المرة هم أنفسهم ، بدون فرصة للتبرير، أظهروا أن السلام والثقة اللتين كرروا أهميتهما بالنسبة لهم في كل فرصة سانحة كانت مجرد هراء، حيث أنهم تجاهلوا نصيحتنا ، اختاروا تحالفًا مع القوى الخارجية، بدلا من الانسجام مع المواطنين، وتفاقم التوترات بدلا من خفضها، والمواجهة، وليس تحسين العلاقات".

وأكد "سنجعلهم يشعرون كل ساعة بمدى خطورة اختيارهم، وما هي الأزمة الأمنية الخطيرة التي يقتربون منها هم أنفسهم نتيجة لاختيارهم الخاطئ... من الواضح أنه بما أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تختاران المواجهة مع دولتنا، إذن ليس لدينا خيار آخر"!

يذكر أنه سبق وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية، نقلاً عن مصادر أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة بدأتا هذا الأسبوع الاستعدادات لمناورات عسكرية مشتركة.

وتحاكي المناورات التي ستجري في الفترة من 16 إلى 26 آب/أغسطس مشروع مراكز القيادة على أجهزة الكومبيوتر، أي من دون مشاركة القوات.

ورفضت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية تأكيد نطاق أو مواعيد التدريبات، قائلة إنها لا تزال قيد المناقشة مع واشنطن بشأن التفاصيل. إلا أنه كما جرت العادة تجري هذه المناورات مرتين في العام، في آذار/مارس وآب/أغسطس.