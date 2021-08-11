السلطات البريطانية تحجز 35 مليون جرعة أخرى من لقاح فايزر ضد كورونا

حجزت السلطات البريطانية 35 مليون جرعة أخرى من لقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا من شركة "فايزر وبيونتيك"، لحملة إعادة التطعيم المحتملة في الخريف المقبل بتكلفة أعلى بكثير بسبب ارتفاع أسعار الدواء.

موسكو - سبوتنيك. ووفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز"، التي نقلت الخبر، اليوم الأربعاء، تقدر قيمة الصفقة بمليار جنيه استرليني، وتنوي السلطات الإعلان عن هذه الصفقة هذا الأسبوع.

وتمت الإشارة إلى أن سعر جرعة اللقاح قد ارتفع مقارنة بالطلبات السابقة لبريطانيا، بسبب أن الشركة رفعت التكلفة على خلفية الطلب الكبير في العالم. وفي حين أن الدولة اشترت اللقاح في السابق بسعر 18 جنيهًا استرلينيًا للجرعة، فإن تكلفة الجرعة الآن هي 22 جنيهًا استرلينيًا.

ووفقاً للصحيفة، فضلت الحكومة البريطانية لقاح شركة فايزر وبيونتيك على لقاحات أستازينيكا وأكسفورد لإعادة التطعيم، حيث أظهرت الاختبارات المبكرة أن الاستجابة المناعية لفيروس كورونا المستجد تكون أفضل إذا تم استخدام لقاحات مختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن اللقاح آمن للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا، وفقًا للهيئة الطبية.