أذربيجان تحتج على دخول شاحنات إيرانية إلى قره باغ

استدعت وزارة الخارجية الأذربيجانية، اليوم الأربعاء، السفير الإيراني في باكو وسلمته مذكرة احتجاج على دخول شاحنات إيرانية إلى قره باغ دون إذن رسمي.

باكو - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات المكتب الصحافي التابع لوزارة الخارجية الأذربيجانية إلى وكالة "سبوتنيك".

وقال المكتب الصحافي التابع للوزارة: "في 11 آب / أغسطس 2021، تمت دعوة سفير جمهورية إيران الإسلامية في بلادنا إلى وزارة الخارجية. وخلال الاجتماع، جرى لفت الانتباه إلى وقائع المرور غير القانوني لشاحنات تابعة لجمهورية إيران الإسلامية إلى قره باغ؛ حيث جرى تسليم مذكرة إلى الجانب الآخر".

وأضافت الوزارة: "تعرب المذكرة عن عدم ارتياحنا للدخول الأخير لمركبات مختلفة تابعة لجمهورية إيران الإسلامية الصديقة إلى منطقة قره باغ بأذربيجان يدون إذن رسمي من باكو ".

وفي نهاية شهر أيلول/سبتمبر 2020، تجددت العمليات العسكرية في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان، وتوصل البلدان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار برعاية روسية، دخل حيز التنفيذ في الـ 10 من تشرين الثاني /نوفمبر 2020، وذلك بعد معارك استمرت نحو شهر ونصف أدت إلى سيطرة باكو على أجزاء واسعة من إقليم قره باغ.