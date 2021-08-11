وكالة: نيجيريا في طريقها لرفع الحظر عن تويتر

كشفت تقارير صحفية عالمية أن السلطات النيجيرية في طريقها لرفع الحظر المفروض على منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر".

ونقلت وكالة "رويترز" تصريحات عن لسان وزير الإعلام النيجيري قال فيها إن بلاده سترفع قريبا حظرها على تويتر.

وكانت الحكومة قد علقت منصة التواصل الاجتماعي في نيجيريا في 4 يونيو/حزيران، بعد أن أزالت منشوراً للرئيس محمد بخاري، هدد بمعاقبة الانفصاليين الإقليميين.

قال في بيان إن التغريدة المحذوفة تشير إلى الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1967 و1970، بسبب انفصال منطقة بيافرا في أقصى جنوب شرقي نيجيريا، وهو الصراع الذي راح ضحيته مليون قتيل.

وكتب الرئيس النيجيري محمد بخاري: "من كان منا في الميدان لثلاثين شهرا وخاض الحرب سيعاملهم باللغة التي يفهمونها". ولفت بيان "تويتر" إلى أن التغريدة تخالف سياسته المتعلقة بالموقع، مما دفعه لتعليق الحساب لمدة 12 ساعة.

من جانبه، رفض وزير الإعلام النيجيري، الخطوة التي اتخذها "تويتر"، مؤكدا أنه من حق الرئيس بخاري التام التعبير عن استيائه من العنف من منظمة محظورة.

أعربت أمريكا والاتحاد الأوروبي عن قلقهما، إزاء قرار نيجيريا حظر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي إلى أجل غير مسمى، بعد أن حذفت شركة التواصل الاجتماعي الأمريكية تغريدة من حساب الرئيس النيجيري، لمخالفتها قواعدها.

وأصدرت البعثات الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وإيرلندا بيانا مشتركا في وقت متأخر من، أمس السبت، يدين حظر "تويتر"، أكدت فيه أن "حظر أنظمة التعبير ليس هو الحل"، بحسب وكالة "فرانس برس".