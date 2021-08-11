بايدن: الأثرياء سيدفعون حصتهم العادلة من الضرائب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن هناك خطوات مهمة يتم اتخاذها لجعل الأثرياء يدفعون ما عليهم من مستحقات مالية إلى خزانة الدولة، في الوقت الذي يعمل فيه على تخفيض تكاليف المعيشة للعائلات العاملة.

وكتب بايدن على "تويتر"، اليوم الأربعاء: "اتخذ مجلس الشيوخ خطوة مهمة نحو تمرير أجندتي الإصلاحية".

وتابع: "تعتمد تلك الأجندة على ايجاد المزيد من الوظائف وخفض تكاليف الحياة للعائلات العاملة".

Last night, the Senate took an important step toward passing my Build Back Better Agenda — my plan to create jobs, cut taxes, and lower costs for working families, all paid for by making sure the wealthiest pay their fair share.



Government is once again working for the people. — President Biden (@POTUS) August 11, 2021

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن كل ما يقوم بفعله يدفع في اتجاه التأكيد على أن الأثرياء سيدفعون حصتهم العادلة من الضرائب.

وقال بايدن إن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية عادت لتعمل من أجل الشعب مرة أخرى.

يذكر أن قضية الضرائب كان من أهم القضايا الخلافية، التي تم إثارتها خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية 2020، التي فاز فيها بايدن.

وبينما كان الرئيس السابق دونالد ترامب، المنتمي للحزب الجمهوري يدعم الشركات الكبرى لتحفيز المستثمرين، يؤكد الرئيس الديمقراطي جو بايدن على ضرورة أن يدفع الأثرياء نصيبهم العادل من الضرائب.