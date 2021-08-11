غانتس يحث رئيس "سي أي إيه" على تشديد الإجراءات الدولية ضد إيران

حث وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA)، ويليامز بيرنز على ضرورة "تشديد الإجراءات الدولية ضد إيران من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة".

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية، ضم أيضا رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي.

وقال غانتس في تغريدة بحسابه على تويتر: "التقيت اليوم برئيس وكالة المخابرات المركزية، وليام بيرنز، مع رئيس الموساد ديفيد (دادي) بارنياع، وناقشت معه تعميق التعاون الاستخباراتي".

وأضاف غانتس: "قدمت له خلال الاجتماع معلومات عن تحركات إيران العدوانية في المنطقة وتسريع المشروع النووي وأعربت عن ضرورة تشديد الإجراءات في المجال الدولي من أجل الحفاظ على استقرار المنطقة".

وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي: "بالإضافة إلى ذلك، ناقشنا الحاجة إلى تعزيز السلطة الفلسطينية والعناصر المعتدلة الأخرى في المنطقة".

בנוסף, שוחחנו על הצורך לחזק את הרשות הפלסטינית והגורמים המתונים הנוספים באזור. — בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) August 11, 2021

يشار إلى أن زيارة ويليامز بيرنز إلى إسرائيل التي بدأت أمس الثلاثاء والتقى خلالها أيضا برئيس الوزراء نفتالي بينيت، تأتي على خلفية اتهامات متزايدة من قبل تل أبيب وواشنطن لإيران باستهدف السفينة "ميرسر ستيرت" التي تشغلها شركة إسرائيلية أواخر الشهر الماضي قبالة السواحل العمانية، وهو ما نفته الخارجية الإيرانية بشدة.